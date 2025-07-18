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Шакил О'Нил вспомнил, как пришёл домой к Майку Тайсону и наткнулся на тигра

Шакил О'Нил вспомнил, как пришёл домой к Майку Тайсону и наткнулся на тигра
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Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил вспомнил, как прославленный боксёр Майк Тайсон пригласил его к себе домой.

«Это реальная история. В то время все были фанатами Майка Тайсона. У меня был друг, который сейчас занимает руководящую должность в «Нью-Йорк Никс». Однажды он пришёл ко мне в комнату, я был там с Ди Скоттом, и говорит: «Эй, хочешь увидеться с Майком?» Я спрашиваю: «С каким Майком?» Он отвечает: «С Майком Тайсоном». Мы пошли, и меня поразило, что Майк знал, кто я такой. Мы отлично пообщались, он поделился со мной ценными советами, дал много полезных напутствий.

Потом Майк сказал: «Когда я вернусь домой, хочу, чтобы ты пришёл на мой первый бой». Он действительно позвонил мне и пригласил на свой первый бой, дал билеты. Это был наш первый раз, но вот настоящая первая встреча. Перед боем он говорит: «Приходи ко мне домой». Мы пришли, позвонили в дверь. Слышим: «Входите!» Я открываю дверь — никого в прихожей. Думаю, надо чувствовать себя как дома, начинаю проходить дальше… и тут по лестнице с шумом сбегает настоящий тигр. Белый тигр! Самый настоящий белый тигр спустился по лестнице», – сказал Шакил в своём подкасте.

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