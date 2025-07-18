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Даниил Касаткин в ближайшее время может выйти из изолятора во Франции — источник

Даниил Касаткин в ближайшее время может выйти из изолятора во Франции — источник
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26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин в ближайшее время может покинуть изолятор во Франции. Об этом информирует телеграм-канал «Mash на спорте».

Отмечается, что для этого консульство Российской Федерации должно предоставить игроку жилплощадь и выступить как поручитель. По данным источника, у Даниила уже была приватная беседа с одним из российских дипломатов.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

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