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ЦСКА примет участие в товарищеском турнире с командами Евролиги — Sport5.co.il

ЦСКА примет участие в товарищеском турнире с командами Евролиги — Sport5.co.il
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Московский ЦСКА примет участие в предсезонном товарищеском турнире Rapyd Dubai International, где сыграет с «Дубаем» и «Маккаби» из Тель-Авива. Также участие в соревнования примут команда из Филиппин, Австралии и Китая. Об этом информирует издания Sport5.co.il.

Турнир состоится с 13 по 15 сентября. Отмечается, что соревнования могут проводиться и в будущем. Напомним, «Дубай» будет выступать в Евролиге начиная со следующего сезона. «Маккаби» также сыграет в турнире.

Ранее в «Дубай» перешёл бывший игрок ЦСКА Алекса Аврамович. Кроме того, игроком команды из ОАЭ стал лёгкий форвард Дуэйн Бэйкон — бывший баскетболист «Зенита».

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