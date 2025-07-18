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Эксперт указал на ошибку «Лейкерс» в отношении Леброна Джеймса

Эксперт указал на ошибку «Лейкерс» в отношении Леброна Джеймса
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Известный спортивный обозреватель Ник Райт поделился мнением об отношении «Лос-Анджелес Лейкерс» к своему лидеру Леброну Джеймсу.

«После неудачного эксперимента с Уэстбруком, на который, как известно, Леброн оказал влияние, клуб каждый сезон действует так, будто Леброн уже не тот, и поэтому нет смысла рисковать всем ради победы здесь и сейчас. Однако из года в год Леброн попадает в символическую сборную НБА и стабильно приносит команде свои 25 очков, семь подборов и семь передач за матч», — сказал Райт на своём канале в YouTube.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 70 матчах, где в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 8,2 результативные передачи. В настоящий момент лёгкому форварду «Лос-Анджелеса» 40 лет.

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