Николе Йокичу подарили лошадь, сделанную из фирменных кроссовок серба

30-летний сербский центровой Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», во время своего пятидневного турне с брендом 361 Degrees, который делает ему именные кроссовки для выступлений на паркете, получил в подарок фигуру лошади, сделанную из обуви.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 29 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 9,9 передачи.

Ранее стало известно, что серб может принять участие в Евробаскете-2025. Чемпионат Европы пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх странах: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.