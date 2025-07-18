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«Жена сделала вид, что ей так же интересно». Чемпион Супербоула — об обмене Дончича

«Жена сделала вид, что ей так же интересно». Чемпион Супербоула — об обмене Дончича
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Трёхкратный чемпион Супербоула квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс рассказал, как узнал о громком обмене 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича из команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Энтони Дэвиса.

«Я как раз был дома, лежал в кровати, когда произошёл обмен Дончича. Помню, я повернулся и разбудил жену, чтобы рассказать ей об этом, будто бы ей это было так же интересно, как и мне. Она, конечно, попыталась сделать вид, что ей не всё равно, но тут же повернулась и снова уснула», — приводит слова Махоумса издание USA Today.

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