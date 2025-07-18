Леброн заранее объявит о завершении карьеры, так как хочет прощальный тур — Plain Dealer

40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, заранее объявит о завершении своей карьеры, так как хочет устроить прощальный тур, сообщило издание Plain Dealer.

«Он предпочёл бы получать признание, участвовать в церемониях и отмечать завершение своей карьеры по всей лиге, а не уходить тихо в межсезонье. Скорее всего, он сделает это на своём подкасте Mind the Game со Стивом Нэшем», — говорится в статье издания.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 70 матчах, где в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 8,2 результативной передачи.