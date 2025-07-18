Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн заранее объявит о завершении карьеры, так как хочет прощальный тур — Plain Dealer

Леброн заранее объявит о завершении карьеры, так как хочет прощальный тур — Plain Dealer
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, заранее объявит о завершении своей карьеры, так как хочет устроить прощальный тур, сообщило издание Plain Dealer.

«Он предпочёл бы получать признание, участвовать в церемониях и отмечать завершение своей карьеры по всей лиге, а не уходить тихо в межсезонье. Скорее всего, он сделает это на своём подкасте Mind the Game со Стивом Нэшем», — говорится в статье издания.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 70 матчах, где в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 8,2 результативной передачи.

Материалы по теме
Стала известна причина напряжения между Леброном Джеймсом и «Лейкерс»
«Лейкерс» рискуют допустить ошибку, из-за которой Лука Дончич уйдёт к конкурентам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android