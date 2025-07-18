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Баскетболисты, выбравшие университет в США, могут получить статус свободных агентов в НБА

Баскетболисты, выбравшие университет в США, могут получить статус свободных агентов в НБА
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Баскетболисты, которые выбрали обучение в университетах Соединённых Штатов Америки (США) и выступление в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), могут получить статус свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщило издание The Athletic.

По информации журналистов, всё из-за новых NIL-контрактов (Name, Image and Likeness — «Имя, имидж и образ»), позволяющих игрокам зарабатывать деньги на различных спонсорских соглашениях. Из-за этого, согласно коллективному договору НБА, профессиональная команда или лига определяется как любая, которая платит игроку сверх расходов на проживание, и именно в этом сейчас заключается суть студенческого спорта.

И в 2025 году стало больше игроков, которые автоматически выходили на драфт НБА в связи с достижением 22-летия, принимали контракты от университетов. В связи с тем, что выбор на драфте позволяет баскетболистам выступать за профессиональный иностранный баскетбольный клуб, в этом случае команда НБА сохраняет права на него в случае переезда в США. А если задрафтованный игрок подписывает контракт с NCAA, то его статус становится неопределённым с точки зрения коллективного соглашения.

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