30-летний греческий тяжёлый форвард и лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо во время прямой трансляции в социальных сетях пытался убить таракана, который забежал к звёздному игроку в гардеробную.

Грик Фрик был выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. За это время семь раз принимал участие в Матче звёзд, дважды завоёвывал награду самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона (2019, 2020) и единожды признавался MVP финала в 2021-м. В тот год Адетокунбо выиграл чемпионат североамериканской лиги с «Милуоки». Однако в нынешнем плей-офф «Бакс» уступили «Индиане Пэйсерс» в первом раунде со счётом 1-4.