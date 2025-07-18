Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Яннис Адетокунбо пытался убить таракана в прямом эфире

Видео: Яннис Адетокунбо пытался убить таракана в прямом эфире
Комментарии

30-летний греческий тяжёлый форвард и лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо во время прямой трансляции в социальных сетях пытался убить таракана, который забежал к звёздному игроку в гардеробную.

Грик Фрик был выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. За это время семь раз принимал участие в Матче звёзд, дважды завоёвывал награду самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона (2019, 2020) и единожды признавался MVP финала в 2021-м. В тот год Адетокунбо выиграл чемпионат североамериканской лиги с «Милуоки». Однако в нынешнем плей-офф «Бакс» уступили «Индиане Пэйсерс» в первом раунде со счётом 1-4.

Материалы по теме
Суперкоманды в НБА — в прошлом? Нет, если генменеджер проявит креативность
Суперкоманды в НБА — в прошлом? Нет, если генменеджер проявит креативность
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android