О'Нил ответил, кому легче давались титулы — Леброну, Карри, Брайанту или Джордану

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил ответил на вопрос, кто из легенд и звёзд — Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — получали больше помощи в своих завоёванных чемпионствах.

«Это будет ничья. У Коби было много помощи, и, мне следует подчеркнуть, у меня тоже. Так что это исключает его. Майк и Стеф — одинаковые в этом аспекте. Оба — крутейшие парни, но с ними рядом находился ещё один классный игрок. Клэй Томпсон был в огне! Так ничья между ними. Майку пришлось нелегко, однако [Скотти] Пиппен считался настоящим «плохишом» в защите.

Стефу пришлось нелегко, но Дрэймонд [Грин] и Клэй тоже были прекрасными парнями, так что ничья. Коби не приходилось много делать, позвольте мне перефразировать это правильно, потому что я сам находился на площадке с ним, мне тоже не нужно было много делать, потому что он играл там», — сказал О'Нил на YouTube-канале Bailey Jackson.