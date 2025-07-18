Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт: за Дончичем будущее в «Лейкерс». Леброн знает это

Эксперт: за Дончичем будущее в «Лейкерс». Леброн знает это
Комментарии

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Колин Каухерд высказался об атмосфере в команде «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Очевидно, что «Лейкерс» считают, что за Лукой Дончичем будущее. Леброн это знает. Лука это знает. Все в организации это знают», — сказал Каухерд на своём YouTube-канале The Herd with Colin Cowherd.

26-летний звёздный словенец Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, оказался в составе «Лейкерс» в результате громкого обмена 2 февраля 2025 года, когда форвард Энтони Дэвис был отправлен в «Даллас Маверикс», а Лука переехал в Лос-Анджелес.

В сезоне-2024/2025 «озёрники» вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.

Материалы по теме
Леброн заранее объявит о завершении карьеры, так как хочет прощальный тур — Plain Dealer
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android