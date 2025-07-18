Эксперт: за Дончичем будущее в «Лейкерс». Леброн знает это

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Колин Каухерд высказался об атмосфере в команде «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Очевидно, что «Лейкерс» считают, что за Лукой Дончичем будущее. Леброн это знает. Лука это знает. Все в организации это знают», — сказал Каухерд на своём YouTube-канале The Herd with Colin Cowherd.

26-летний звёздный словенец Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, оказался в составе «Лейкерс» в результате громкого обмена 2 февраля 2025 года, когда форвард Энтони Дэвис был отправлен в «Даллас Маверикс», а Лука переехал в Лос-Анджелес.

В сезоне-2024/2025 «озёрники» вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.