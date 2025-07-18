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Обозреватель объяснил, почему Дончич подпишет продление контракта с «Лейкерс»

Обозреватель объяснил, почему Дончич подпишет продление контракта с «Лейкерс»
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Обозреватель The Athletic Дэн Войк объяснил, почему звёздный словенский игрок Лука Дончич, выступающий на позиции защитника, подпишет продление контракта с командой НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это случится в начале августа. Он сможет подписать продление со 2 августа. Я думаю, что в «Лейкерс» действительно уверены в его решении. Думаю, что они общались с ним ещё в начале лета о своих планах для организации. Когда они совершали обмен, чтобы его заполучить, думаю, они уверенно рассчитывали, что смогут видеть его в своих цветах на протяжении долгого срока.

Да, есть вещи в Лос-Анджелесе, которые никому не нравятся. Пробки и что-то подобное. Но одно, что мы знаем о Луке Дончиче, это то, что… ну ладно, два момента. Во-первых, он любит большую сцену, а Калифорния — огромная сцена. Что может быть лучше, чем играть на «Крипто.ком арене» перед этими мировыми звёздами? И, во-вторых, он как бы не обязательно любит быть парнем, привлекающим внимание всех.

И вы можете подумать, что Лос-Анджелес полон знаменитостей. И потому в нём довольно легко оставаться анонимным, если вы известная личность, потому что всегда есть кто-то ещё более популярный в вашем окружении. Я думаю, он там действительно чувствует себя комфортно. Я достаточно уверен, что «Лейкерс» смогут обеспечить это продление, просто вопрос, насколько долго», — сказал Войк на YouTube-канале The Herd with Colin Cowherd.

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