Перкинс: Яннис Адетокунбо — лучший игрок Востока на протяжении 10 лет

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался о возможностях команды «Милуоки Бакс» во главе с 30-летним греческим форвардом Яннисом Адетокунбо завоевать ещё одно чемпионство.

«Яннис был лучшим игроком Восточной конференции на протяжении последних 10 лет… На мой взгляд, единственными командами, которые в данные момент сильнее «Бакс», являются «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс», — сказал Перкинс в эфире программы First Take на канале ESPN.

Последний свой титул команда из Милуоки завоевала в 2021 году, обыграв «Финикс Санз» со счётом 4-2. Это чемпионство стало вторым в истории коллектива. Первое было выиграно в 1971-м.