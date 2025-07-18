Сокомандница Кейтлин Кларк выразила своё уважение Энджел Риз

35-летняя американская баскетболистка Сидни Колсон, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за команду «Индиана Фивер», и бывшая представительница лиги Тереза Плейзанс выразили своё уважение 23-летней звезде Энджел Риз, играющей на позиции форварда за «Чикаго Скай».

«Я действительно рада тебя видеть здесь, начиная с твоего дебютного года. Несмотря на весь негатив, который ты получаешь, я надеюсь, ты знаешь, что многие из нас восхищаются тобой. Тем, как ты развиваешься, что демонстрируешь на площадке», — приводит слова Колсон издание Yahoo.

«С самого первого дня ты развиваешь женский баскетбол, буквально неся его на своих плечах, сохраняя всё своё обаяние и грацию. Просто продолжай оставаться собой, мы любим тебя», — сказала Плейзанс.

Вместе с Колсон за «Индиану» выступает звёздная Кейтлин Кларк, которую многие аналитики называют лучшей баскетболисткой в истории WNBA.