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Видео: травмированная Кейтлин Кларк веселится в ночном клубе во время звёздного уикенда

Видео: травмированная Кейтлин Кларк веселится в ночном клубе во время звёздного уикенда
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23-летняя американская баскетболистка Кейтлин Кларк, выступающая на позиции защитника за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Индиана Фивер», была замечена в одном из ночных клубов в Индиане во время начала звёздного уикенда в лиге, который она пропускает из-за травмы паха.

Кейтлин вышла на сцену к американскому музыкальному исполнителю Марио, подпевая его песню, что порадовало посетителей.

При этом Кларк установила рекорд WNBA, собрав свыше миллиона голосов перед Матчем звёзд. Сама встреча лучших игроков лиги пройдёт в ночь на 19 июля на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индиане, на котором «Фивер» и мужская команда НБА «Пэйсерс» проводят свои домашние матчи.

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