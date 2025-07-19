Клэй Томпсон забросил 70 трёхочковых подряд

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 35-летний американский звёздный баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Клэй Томпсон, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции атакующего защитника, забросил 70 трёхочковых подряд.

Клэй — сын бывшей звезды североамериканской лиги и первого номера драфта НБА 1978 года и двукратного чемпиона НБА Майкла Томпсона. «Голден Стэйт Уорриорз» выбрали Клэя под 11-м номером на драфте-2011. В их составе он провёл 11 сезонов, завоевав за это время четыре чемпионства — в 2015-м, 2017-м, 2018-м и 2022-м. Пять раз участвовал в Матче звёзд. С 2024-го выступает за «Даллас Маверикс».