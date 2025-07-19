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«Это всё, о чём я прошу». Шакил О'Нил обозначил претензию к Руди Гоберу

«Это всё, о чём я прошу». Шакил О'Нил обозначил претензию к Руди Гоберу
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Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказался о центровом «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобере, в адрес которого ранее он не раз резко выражался.

«Он просто мягкий. Многие думают, что у меня проблемы с Руди Гобером, но это не так. Когда кто-то зарабатывает огромные деньги, потребитель должен понимать, что игрок выкладывается на полную. Если ты зарабатываешь 250 миллионов, просто играй так, как будто ты зарабатываешь 250. Это всё, о чём я прошу», — сказал О’Нил на канале Bailey Jackson в YouTube.

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