О'Нил назвал двух легенд НБА, с которыми хотел бы сыграть в одной команде ради титулов

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, с кем хотел бы сыграть в одной команде, чтобы выиграть больше титулов в североамериканской лиге.

«Я бы выбрал Майкла Джордана и Мэджика Джонсона», – сказал О’Нил на канале Bailey Jackson в YouTube.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее обозреватель Бишоп Б. Хенн вспомнил о тяжёлом прошлом Джонсона.

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