Кендрик Перкинс объяснил, почему переход Брэдли Била не пойдёт «Клипперс» на пользу

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о переходе атакующего защитника Брэдли Била в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Какую ценность Бил даст «Клипперс»? Никакой. Я просто говорю правду. Если посмотреть на «Клипперс», то можно заметить, что они стареют. Они не лучше «Оклахомы», они не лучше «Далласа», «Денвера» и «Голден Стэйт». Брэдли Бил будет четвёртой опцией после Джеймса Хардена, Кавая Леонарда и Ивицы Зубаца. Честно говоря, для меня этот переход ничего не значит. Это не должно было стать горячей новостью. Просто обычная новость из мира НБА», – сказал Перкинс на канале NBA on ESPN в YouTube.

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