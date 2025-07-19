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Владимир Гомельский оценил ходы «Клипперс» на трансферном рынке

Владимир Гомельский оценил ходы «Клипперс» на трансферном рынке
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавних ходах клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на трансферном рынке.

«Клипперс» после подписания Брука Лопеса и Брэдли Била становятся одной из самых возрастных команд в лиге. Получается, что все планы «Клипперс» связаны только с предстоящим сезоном.

Все омоложение команды откладывается на следующее лето. Думаю, что сейчас «Клипперс» нужны резервные форварды для углубления ротации», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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