18 очков Голдина с дабл-даблом помогли «Майами» переиграть «Милуоки» в Летней лиге НБА

В ночь с 18 на 19 июля мск на паркете арены «Кокс Павильон» в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч Летней лиги НБА между клубами «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». «Майами» выиграл встречу со счётом 93:92.

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин оформил в этом матче дабл-дабл, набрав 18 очков при 10 собранных подборах. При игровом времени 21.33 Голдин реализовал 7 из 10 двухочковых бросков с игры и 4 из 4 штрафных при отсутствии трёхочковых попыток, заработав при этом показатель полезности «0».

Видео: Владислав Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США