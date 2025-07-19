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Милуоки Бакс — Майами Хит, результат матча 19 июля 2025, счет 92:93, Летняя лига НБА 2025

18 очков Голдина с дабл-даблом помогли «Майами» переиграть «Милуоки» в Летней лиге НБА
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В ночь с 18 на 19 июля мск на паркете арены «Кокс Павильон» в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч Летней лиги НБА между клубами «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». «Майами» выиграл встречу со счётом 93:92.

НБА — Летняя лига . Утешительный плей-офф
19 июля 2025, суббота. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
92 : 93
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Смит - 21, Умуде - 13, Маркович - 12, Ноуэлл - 12, Райан - 9, Тейлор - 8, Эдвардс - 7, Уильямс - 7, Батлер - 3, Джоплин
Майами Хит: Голдин - 18, Гарднер - 16, Кук - 14, Стивенсон - 14, Льюис - 10, Дэйнджа - 8, Сэттл - 6, Батлер - 5, Балло - 2, Уильямс

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин оформил в этом матче дабл-дабл, набрав 18 очков при 10 собранных подборах. При игровом времени 21.33 Голдин реализовал 7 из 10 двухочковых бросков с игры и 4 из 4 штрафных при отсутствии трёхочковых попыток, заработав при этом показатель полезности «0».

Видео: Владислав Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США

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