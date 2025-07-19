Владислав Голдин стал автором победного броска в матче Летней лиги НБА

24-летний российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Милуоки Бакс», в котором его команда одержала победу со счётом 93:92.

Примечательно, что именно Голдин стал автором решающего броска для «Майами»: за 11 секунд до конца основного времени россиянин ворвался в трёхсекундную зону соперника и выполнил лэй-ап, который и определил итоговый счёт встречи.

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Владислав провёл на площадке в общей сложности 22 минуты, набрав суммарно 18 очков (7 из 10 с игры, 4 из — штрафные), 10 подборов и четыре блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «0».