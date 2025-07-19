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Владислав Голдин стал автором победного броска в матче Летней лиги НБА

Владислав Голдин стал автором победного броска в матче Летней лиги НБА
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24-летний российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Милуоки Бакс», в котором его команда одержала победу со счётом 93:92.

НБА — Летняя лига . Утешительный плей-офф
19 июля 2025, суббота. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
92 : 93
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Смит - 21, Умуде - 13, Маркович - 12, Ноуэлл - 12, Райан - 9, Тейлор - 8, Эдвардс - 7, Уильямс - 7, Батлер - 3, Джоплин
Майами Хит: Голдин - 18, Гарднер - 16, Кук - 14, Стивенсон - 14, Льюис - 10, Дэйнджа - 8, Сэттл - 6, Батлер - 5, Балло - 2, Уильямс

Примечательно, что именно Голдин стал автором решающего броска для «Майами»: за 11 секунд до конца основного времени россиянин ворвался в трёхсекундную зону соперника и выполнил лэй-ап, который и определил итоговый счёт встречи.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Владислав провёл на площадке в общей сложности 22 минуты, набрав суммарно 18 очков (7 из 10 с игры, 4 из — штрафные), 10 подборов и четыре блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «0».

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