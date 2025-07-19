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«Моя жизнь — это тренировки». Егор Дёмин — о том, как готовится к первому сезону в НБА

«Моя жизнь — это тренировки». Егор Дёмин — о том, как готовится к первому сезону в НБА
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился своим настроем на тренировках. Напомним, ранее Дёмин завершил выступления в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Бруклин», где в среднем набирал 11,3 очка и 4,3 подбора, реализуя 44% бросков из-за дуги.

«Кажется, я провожу в тренажёрном зале больше времени, чем на корте. Я хорошо понимаю себя и знаю, над чем мне нужно работать. Сейчас моя жизнь — это тренировки. Я не расстраиваюсь, потому что знаю, сколько сил вкладываю в это дело. Осталось только подождать — всё придёт со временем», — рассказал Дёмин во время прямого эфира на NBA TV.

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