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Эксперт: Егор Дёмин — самый зрелый и осознанный новичок, которого мне доводилось видеть

Эксперт: Егор Дёмин — самый зрелый и осознанный новичок, которого мне доводилось видеть
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билли Рейнхардт прокомментировал недавнее высказывание 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина о его тренировочном процессе в преддверии дебютного сезона в НБА.

«Егор Дёмин — самый зрелый и осознанный новичок, которого мне доводилось видеть за последнее время. В его речи всегда присутствует гармония между уверенностью и скромностью. Неудивительно, что он сразу покорил сердца в Бруклине», — написал Рейнхардт на своей странице в социальной сети X.

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