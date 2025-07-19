Эксперт: Егор Дёмин — самый зрелый и осознанный новичок, которого мне доводилось видеть

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билли Рейнхардт прокомментировал недавнее высказывание 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина о его тренировочном процессе в преддверии дебютного сезона в НБА.

«Егор Дёмин — самый зрелый и осознанный новичок, которого мне доводилось видеть за последнее время. В его речи всегда присутствует гармония между уверенностью и скромностью. Неудивительно, что он сразу покорил сердца в Бруклине», — написал Рейнхардт на своей странице в социальной сети X.

Егор Дёмин прошёл сканирование для игры NBA 2k26: