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Сабрина Ионеску реализовала 18 бросков в финальном раунде конкурса трёхочковых WNBA

Сабрина Ионеску реализовала 18 бросков в финальном раунде конкурса трёхочковых WNBA
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Разыгрывающая «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску приняла участие в конкурсе трёхочковых бросков, прошедшем в рамках звёздного уикенда женской НБА (WNBA) в Индианаполисе, и стала его победительницей.

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В финале Ионеску соперничала с Аллишей Грэй из «Атланта Дрим», которая ранее выигрывала этот конкурс в 2024 году. Сабрина набрала в финальном раунде 30 очков, тогда как у Грэй оказалось 22 балла.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В первом раунде обе спортсменки показали одинаковый результат — по 25 очков, что обеспечило им выход в решающую стадию. Стоит отметить, что в финале Ионеску реализовала 18 из 27 бросков.

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