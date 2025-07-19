Сабрина Ионеску реализовала 18 бросков в финальном раунде конкурса трёхочковых WNBA

Разыгрывающая «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску приняла участие в конкурсе трёхочковых бросков, прошедшем в рамках звёздного уикенда женской НБА (WNBA) в Индианаполисе, и стала его победительницей.

В финале Ионеску соперничала с Аллишей Грэй из «Атланта Дрим», которая ранее выигрывала этот конкурс в 2024 году. Сабрина набрала в финальном раунде 30 очков, тогда как у Грэй оказалось 22 балла.

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В первом раунде обе спортсменки показали одинаковый результат — по 25 очков, что обеспечило им выход в решающую стадию. Стоит отметить, что в финале Ионеску реализовала 18 из 27 бросков.