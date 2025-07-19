Дёмин — о питании в США: а вообще, что такое американская кухня?

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился своим мнением о гастрономии в США.

— Еда здесь просто потрясающая. За это я и люблю Бруклин: здесь можно найти блюда на любой вкус. Например, в Брайтон-Бич очень много русских ресторанов.

— Какая американская кухня вам нравится?

— А вообще, что такое американская кухня? Со всем уважением, что именно считается американской едой? — сказал Дёмин во время прямого эфира на NBA TV.

Напомним, на драфте НБА 2025 года Дёмин был выбран под общим восьмым номером — это новый национальный рекорд, ранее принадлежавший Ярославу Королёву, которого выбрали под 12-м номером в 2005 году.