Егор Дёмин назвал легенд НБА, за игрой которых следит с особым интересом

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, за какими баскетболистами в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ему интереснее всего следить.

«Джейсон Кидд, Стив Нэш. Я большой любитель истории. Мне нравится смотреть, как всё было раньше — наблюдать за игрой Мэджика Джонсона, Ларри Бёрда, Джейсона Кидда, Джона Стоктона. Для меня истинная красота баскетбола заключается в умении создавать моменты для других, в искусстве передачи мяча», — заявил Дёмин во время прямого эфира на NBA TV.

Напомним, на драфте НБА 2025 года Дёмин был выбран под общим восьмым номером — это новый национальный рекорд, ранее принадлежавший Ярославу Королёву, которого выбрали под 12-м номером в 2005 году.