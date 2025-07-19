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Эксперт оценил статистику одноклубника Дёмина, назвав её «пустой». Тот ответил

Эксперт оценил статистику одноклубника Дёмина, назвав её «пустой». Тот ответил
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Североамериканский журналист и аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зак Лоу раскритиковал 23-летнего защитника команды «Бруклин Нетс» Кэмерона Томаса, на что тот грубо ответил.

«Консенсус о Кэме Томасе — если таковой существует, и у него есть несколько фанатов, и несколько меганедоброжелателей, — но этот консенсус заключается в том, что его статистика — это словно пустые калории», — сказал Лоу в эфире YouTube-канала The Zach Lowe Show.

«Консенсус? Да пошёл ты со своим консенсусом, Зак Лоу. Скорее всего, это те же самые команды в этом консенсусе, которые не могут защищаться против меня и сразу организуют двойную опеку, чтобы я не бросал в прыжке. Почему мы так усиливаем оборону против парня, который «не настолько хорош», объясни, пожалуйста», — ответил Томас в социальной сети Х (ранее Twitter).

Позже он написал ещё одно сообщение: «Последний раз выскажусь о какой-то ерунде. Пустые калории? Во-первых, мы были пятой или шестой командой на Востоке, пока я не получил травму и не начались обмены. Не могу контролировать, что руководство хочет сделать с командой… Я был вторым в команде по количеству результативных передач, не считая тех разыгрывающих, что то и дело то приходили, то уходили».

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