«Все козыри у него». Лу Уильямс объяснил, почему Леброн не спешит с решением по «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный лучший шестой игрок лиги, а ныне эксперт Лу Уильямс объяснил тактику звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса при принятии решения по возможному продолжению сотрудничества с калифорнийским клубом.

«Мы уже видели этот сценарий раньше. Леброн всегда держит свои карты при себе, пока ситуация не сложится так, как ему нужно. Он будет оказывать давление на руководство «Лейкерс», чтобы они привели игроков, которые позволят ему в 41–42 года по-прежнему бороться за чемпионство.

Приход Луки — отличное начало, но команду ещё нужно доукомплектовать. До тех пор, пока нужные элементы не окажутся на своих местах, Леброн не даст никаких определённых обещаний. В конце концов, это Леброн Джеймс — что тут поделаешь? Все козыри сейчас у него», — сказал Уильямс на шоу Run It Back в эфире FanDuel.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 70 матчах, где в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 8,2 результативной передачи.