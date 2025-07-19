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Экс-игрок «Кливленда»: Леброн никогда не уважал меня именно как баскетболиста

Экс-игрок «Кливленда»: Леброн никогда не уважал меня именно как баскетболиста
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон рассказал, как 40-летний форвард и четырёхкратный обладатель титула Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» относится к партнёрам по команде.

«Брон, мне кажется, он никогда по-настоящему не уважал тебя именно как баскетболиста. Его уважение к тебе проявлялось скорее на человеческом уровне — вот в чём суть его отношения. Если ты ему не близок как человек, то всё сводится просто к тому, что вы — одноклубники.

Ты никогда не почувствуешь от Брона полного принятия. Он смотрит на тебя как на человека, который просто выполняет свою работу. Но за это он тебя уважает — за то, что может положиться на тебя в деле. Если Брон уверен, что ты справишься со своей задачей, он будет с тобой до конца», — сказал Джефферсон на YouTube-канале
Road Trippin'.

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