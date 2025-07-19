Обнародовано видео лучших моментов сына Леброна Джеймса в Летней лиге НБА — 2025

Известный YouTube-канал Chaz NBA представил видео лучших моментов с участием атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в матчах Летней лиги НБА — 2025.

Всего сын суперзвезды «Лейкерс» провёл в рамках Летней лиги шесть встреч, набирая в среднем 11,5 очка за 20.26 минут игрового времени.

«Чемпионат» предлагает посмотреть эффектную видеонарезку с участием Джеймса-младшего:

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA.

Отметим, что предстоящий сезон НБА будет вторым в профессиональной карьере 20-летнего баскетболиста. Сын 40-летнего Леброна Джеймса был выбран на драфте НБА 2024 года под общим 55-м номером. При этом будущее Джеймса-старшего в калифорнийском клубе на данный момент находится под вопросом.