Владислав Голдин оценил свой победный бросок в матче Летней лиги НБА

24-летний российский баскетболист Владислав Голдин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на позиции центрового и имеющий двусторонний контракт с командой «Су-Фолс Скайфорс» из Лиги развития (G-лиги) НБА, отреагировал на победный бросок за 11 секунд до конца матча с «Милуоки Бакс» (93:92) в Летней лиге.

«Я увидел открытое пространство и решил, что это будет лучшим решением на данный момент», — приводит слова Голдина издание Yahoo Sports.

Российский центровой провёл на паркете 22 минуты, записав на свой счёт за это время 18 очков, 10 подборов и четыре блок-шота.