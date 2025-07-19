Владислав Голдин оценил свой победный бросок в матче Летней лиги НБА
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24-летний российский баскетболист Владислав Голдин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на позиции центрового и имеющий двусторонний контракт с командой «Су-Фолс Скайфорс» из Лиги развития (G-лиги) НБА, отреагировал на победный бросок за 11 секунд до конца матча с «Милуоки Бакс» (93:92) в Летней лиге.
НБА — Летняя лига . Утешительный плей-офф
19 июля 2025, суббота. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
92 : 93
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Смит - 21, Умуде - 13, Маркович - 12, Ноуэлл - 12, Райан - 9, Тейлор - 8, Эдвардс - 7, Уильямс - 7, Батлер - 3, Джоплин
Майами Хит: Голдин - 18, Гарднер - 16, Кук - 14, Стивенсон - 14, Льюис - 10, Дэйнджа - 8, Сэттл - 6, Батлер - 5, Балло - 2, Уильямс
«Я увидел открытое пространство и решил, что это будет лучшим решением на данный момент», — приводит слова Голдина издание Yahoo Sports.
Российский центровой провёл на паркете 22 минуты, записав на свой счёт за это время 18 очков, 10 подборов и четыре блок-шота.
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