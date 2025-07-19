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Трэйси Макгрэди рассказал, как adidas помог ему сблизиться с Коби Брайантом

Трэйси Макгрэди рассказал, как adidas помог ему сблизиться с Коби Брайантом
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Член Зала славы баскетбола и семикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди рассказал, как компания adidas помогла ему сблизиться с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.

«В то время мы оба были связаны с adidas. Я мог просто взять трубку и позвонить ему — он всегда был настолько открыт и готов поделиться опытом. В тот период я действительно сильно на него опирался. Он очень уравновешенный человек, вырос в полной семье. Моя жизненная структура и его — совершенно разные. Мне было важно поговорить с ним, поучиться у него. Я даже жил у него дома в Лос-Анджелесе, а потом мы вместе ездили в Париж на мероприятие adidas. Эти разговоры очень помогли мне пережить многое, и я сейчас даже не о баскетболе говорю», — сказал Макгрэди в подкасте 7 PM in Brooklyn.

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