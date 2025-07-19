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Ачилле Полонара впервые дал развёрнутый комментарий после обнаруженного у него лейкоза

Ачилле Полонара впервые дал развёрнутый комментарий после обнаруженного у него лейкоза
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Один из основных игроков итальянского «Виртуса», 33-летний Ачилле Полонара, у которого в прошлом месяце во второй раз обнаружили рак, впервые развёрнуто высказался о своём диагнозе, из-за которого он вынужден будет пропустить Евробаскет-2025. У баскетболиста нашли миелоидный лейкоз.

«Я чувствую себя подавленным. После двух лет борьбы с опухолью мой мир рухнул, когда я узнал, что у меня ещё более серьёзное заболевание.

Я по-настоящему сожалею, что не могу сейчас быть с командой, но, разумеется, этим летом я буду главным болельщиком национальной команды. Мне предстоит ещё один бой, который надо выиграть, но, если дела будут идти хорошо у сборной Италии, это определённо придаст мне больше сил в моём личном бою», — приводит слова Полонары Eurohoops.

В октябре 2023 года игрок перенёс операцию по поводу рака яичек. С 2023 года итальянец выступает за «Виртус». Ранее баскетболист представлял ряд клубов, в том числе испанскую «Басконию», турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес», а также литовский «Жальгирис».

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