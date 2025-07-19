Раскрыты подробности ставок на матчи с участием одного из игроков НБА

Издание Yahoo Sports со ссылкой на журналиста ESPN раскрыло подробности ставок на игры 31-летнего разыгрывающего защитника Терри Розира, выступающего за команду НБА «Майами Хит», которого подозревают в незаконных действиях в букмекерских приложениях.

Терри находится до сих пор под федеральным следствием, поскольку внимание властей привлекает игра в НБА, состоявшаяся 23 марта 2023 года, из-за необычной активности. Дэвид Пердум из ESPN сообщил, что на Розира было заключено 30 пари и все они были заключены в течение 46 минут.

Согласно документам следствия, перед матчем между «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», состоявшимся в вышеупомянутую дату, букмекерская контора получила ставки на сумму $ 13 759 от одного игрока. Все 30 ставок были сделаны на очки, подборы и результативные передачи Розира.