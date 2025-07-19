Владислав Емченко поделился эмоциями от воссоединения с Александром Секуличем в «Зените»

Атакующий защитник и новичок «Зенита» Владислав Емченко высказался о том, что воссоединится в Санкт-Петербурге с главным тренером Александром Секуличем, под руководством которого ранее выступал за «Локомотив-Кубань».

«Конечно же, рад играть снова под руководством Саши Секулича. Я уже имел опыт двухлетней работы с ним в «Локомотиве». Очень уважаю его как человека и, конечно же, как тренера. Он знает, как найти сильные стороны игрока и как их использовать на площадке. Умеет управлять командой, дирижировать, делать так, чтобы команда играла на максимум. Надеюсь, что уже в предстоящем сезоне под его руководством «Зенит» сможет выиграть Лигу ВТБ», — приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».

Напомним, с клубом из Санкт-Петербурга игрок заключил контракт до конца сезона-2026/2027.