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Двукратный чемпион НБА поздравил Ионеску с победой на конкурсе трёхочковых WNBA

Двукратный чемпион НБА поздравил Ионеску с победой на конкурсе трёхочковых WNBA
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Член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль посетил звёздный уикенд WNBA, на котором 27-летняя американская профессиональная баскетболистка Сабрина Ионеску, выступающая за команду «Нью-Йорк Либерти» на позиции защитника, одержала вторую победу в карьере на конкурсе трёхочковых.

В финале Ионеску соперничала с Алишей Грей из «Атланта Дрим», которая ранее выигрывала этот конкурс в 2024 году. Сабрина набрала в финальном раунде 30 очков, тогда как у Грэй оказалось 22 балла.

Сабрина была выбрана на драфте WNВА 2020 года под первым номером.

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