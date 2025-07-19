Опубликованы новые детали судебного разбирательства между Майклом Джорданом и NASCAR

Команда 23XI Racing, принадлежащая легендарному баскетболисту Майклу Джордану и пилоту NASCAR Cup Series Денни Хэмлину получила уведомление о том, что федеральный судья отклонил совместное ходатайство команды с другим гоночным коллективом Front Row Motorsports об отклонении встречного иска NASCAR, сообщает Daily Mail.

Напомним, в марте команды подали в суд на NASCAR, обвинив ассоциацию в создании монополии и использовании антиконкурентных средств для обогащения её руководства в лице семьи Франс. В ответ NASCAR подала встречный иск, обвинив команды в нарушении антимонопольного законодательства и антиконкурентных действиях.

Вердикт суда означает, что шесть автомобилей вышеназванных команд будут участвовать в гонках в качестве открытых заявок на этих выходных в Дувре, на следующей неделе в Индианаполисе и, возможно, и дальше, что, по словам представителей гоночных коллективов, поставило бы их под угрозу существования.

Открытые заявки подаются командам без чартера, которым не гарантированы стартовые места в гонках, и которые не получают тех же финансовых бонусов, что и команды с чартерами.

Окружной судья США Кеннет Белл отклонил ходатайство команд о вынесении временного запретительного судебного приказа, настаивая на том, что они будут проводить гонки в течение следующих нескольких недель и не потеряют гонщиков или спонсоров до его решения о предварительном запрете.