Капитан «Фенербахче» Мелих Махмутоглу продлил контракт с клубом ещё на один сезон

Капитан стамбульского «Фенербахче» Мелих Махмутоглу продлил соглашение с клубом на один год. Об этом сообщает пресс-служба турецкой команды в социальных сетях.

Отметим, что предстоящий сезон станет уже 13-м для баскетболиста в составе «Фенербахче». Махмутоглу является лидером среди всех игроков клуба по времени, проведённом в команде.

Напомним, в завершившемся сезоне Евролиги «Фенербахче», под руководством известного литовского тренера Шарунаса Ясикявичюса, стал обладателем чемпионского титула, сделав это во второй раз в своей истории. В шести сыгранных матчах турнира 35-летний Махмутоглу набирал 2,3 очка и делал 0,2 передачи в среднем за игру. Он выступает за стамбульский коллектив с 2013 года.