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Емченко объяснил, почему решил перейти в «Зенит» из «Локомотива-Кубань»

Емченко объяснил, почему решил перейти в «Зенит» из «Локомотива-Кубань»
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25-летний российский профессиональный баскетболист Владислав Емченко, играющий на позиции разыгрывающего защитника, объяснил, почему принял решение уйти из «Локомотива-Кубань» в санкт-петербургский «Зенит».

— Решение далось нелегко. Связываю это с тем, что я всю жизнь играл в одном клубе, и думаю, что расставаться всегда и всем тяжело. Я взял определённое время, чтобы всё обдумать, всё взвесить — и принял решение вступить в ряды сине-бело-голубых.

— Почему для продолжения карьеры выбрали именно Петербург?
— Я такой человек, что никогда не стою на месте. Всегда ищу возможности стать в чём-то лучше, развиваться, двигаться вперёд, улучшать себя, стремиться к чему-то большему, к лучшему. И на данном этапе жизни я понимаю, что «Зенит» будет для меня отличным местом для осуществления личных и командных целей. Уверен, что смогу принести пользу команде и клубу, — приводит слова Емченко пресс-служба команды.

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