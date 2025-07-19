Емченко объяснил, почему решил перейти в «Зенит» из «Локомотива-Кубань»

25-летний российский профессиональный баскетболист Владислав Емченко, играющий на позиции разыгрывающего защитника, объяснил, почему принял решение уйти из «Локомотива-Кубань» в санкт-петербургский «Зенит».

— Решение далось нелегко. Связываю это с тем, что я всю жизнь играл в одном клубе, и думаю, что расставаться всегда и всем тяжело. Я взял определённое время, чтобы всё обдумать, всё взвесить — и принял решение вступить в ряды сине-бело-голубых.

— Почему для продолжения карьеры выбрали именно Петербург?

— Я такой человек, что никогда не стою на месте. Всегда ищу возможности стать в чём-то лучше, развиваться, двигаться вперёд, улучшать себя, стремиться к чему-то большему, к лучшему. И на данном этапе жизни я понимаю, что «Зенит» будет для меня отличным местом для осуществления личных и командных целей. Уверен, что смогу принести пользу команде и клубу, — приводит слова Емченко пресс-служба команды.