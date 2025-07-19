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Емченко: хочу взять в «Зените» 35-й номер, как у Дюранта, думают многие

Емченко: хочу взять в «Зените» 35-й номер, как у Дюранта, думают многие
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25-летний российский профессиональный баскетболист Владислав Емченко, играющий на позиции разыгрывающего защитника, заявил, что будет играть в «Зените» под 35-м номером.

«Хочу взять 35-й игровой номер. Точнее, оставить его. На самом деле, многие спрашивают почему. Многие думают, что взял его из-за звезды НБА Кевина Дюранта. Но это не так. Просто в детстве часто играл под пятым номером, потом в юниорской сборной под 33-м. Мне просто нравятся цифры три и пять, как они выглядят. И почему-то решил для себя, что хочу быть 35-м номером. Всё просто», — приводит слова Емченко пресс-служба санкт-петербургской команды.

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