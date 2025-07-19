Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американский центровой «Басконии» Донта Холл перешёл в «Олимпиакос»

Американский центровой «Басконии» Донта Холл перешёл в «Олимпиакос»
Аудио-версия:
Комментарии

Греческий «Олимпиакос» на официальном сайте объявил о подписании американского центрового Донты Холла, в сезоне-2024/2025 защищавшего цвета «Басконии».

Сообщается, что стороны заключили трёхлетнее соглашение.

В завершившемся сезоне Евролиги 27-летний Холл провёл 34 матча, в которых в среднем за игру набирал 8,7 очка, делал 5,4 подбора, 0,9 передачи и 1,1 блок-шота. В 35 матчах чемпионата Испании он в среднем за встречу набирал 7,3 очка, делал 5,3 подбора, 0,7 передачи и 1,1 блок-шота. Перед приходом в «Басконию» американец с 2021 по 2024 год защищал цвета «Монако», в составе которого дважды стал чемпионом Франции и один раз — обладателем национального Кубка.

В сезоне Евролиги-2024/2025 «Олимпиакос» занял третье место. На внутренней арене подопечные Георгиоса Барцокаса стали обладателями чемпионского титула.

Материалы по теме
Официально
Серебряный призёр Евролиги продлил контракт с «Олимпиакосом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android