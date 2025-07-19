Американский центровой «Басконии» Донта Холл перешёл в «Олимпиакос»

Греческий «Олимпиакос» на официальном сайте объявил о подписании американского центрового Донты Холла, в сезоне-2024/2025 защищавшего цвета «Басконии».

Сообщается, что стороны заключили трёхлетнее соглашение.

В завершившемся сезоне Евролиги 27-летний Холл провёл 34 матча, в которых в среднем за игру набирал 8,7 очка, делал 5,4 подбора, 0,9 передачи и 1,1 блок-шота. В 35 матчах чемпионата Испании он в среднем за встречу набирал 7,3 очка, делал 5,3 подбора, 0,7 передачи и 1,1 блок-шота. Перед приходом в «Басконию» американец с 2021 по 2024 год защищал цвета «Монако», в составе которого дважды стал чемпионом Франции и один раз — обладателем национального Кубка.

В сезоне Евролиги-2024/2025 «Олимпиакос» занял третье место. На внутренней арене подопечные Георгиоса Барцокаса стали обладателями чемпионского титула.