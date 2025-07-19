Названы два клуба НБА, которые проявляют интерес к Бену Симмонсу

28-летний австралийский баскетболист Бен Симмонс входит в сферу интересов «Сакраменто Кингз» и «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщил инсайдер Джейк Фишер на YouTube-канале Bleacher Report.

При этом сам Фишер считает, что присутствие Симмонса не помешало бы «Миннесоте Тимбервулвз», однако с её стороны интереса к игроку на данный момент не зафиксировано.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Симмонс провёл 51 матч за «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс», набирая в среднем 5 очков, делая 4,7 подбора и 5,6 передачи за 22 минуты на паркете.

Напомним, Бен Симмонс за последние четыре года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграл всего в 108 матчах, зарабатывая при этом более $ 1 млн за игру.