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«Сбивает с толку во всех смыслах?» Издание из США — о Егоре Дёмине

«Сбивает с толку во всех смыслах?» Издание из США — о Егоре Дёмине
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Издание Lawless Republic поделилось мнением о российском баскетболисте «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине, который завершил своё выступление в Летней лиге НБА.

«Бруклин» выбрал его под восьмым номером на драфте. Представьте себе удивление баскетбольного мира, когда его новая роль игрока без мяча оказалась фатальной для его навыков плеймейкера. В своём последнем матче Дёмин допустил шесть потерь, что превысило его результат в Летней лиге по количеству результативных передач, которых оказалось четыре.

Непривычно его видеть в новой роли? Наверное. Приспосабливается ли он к игре в НБА? Определённо. Сбивает с толку во всех смыслах? Безусловно», — говорится в материале Lawless Republic.

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