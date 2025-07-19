«Сбивает с толку во всех смыслах?» Издание из США — о Егоре Дёмине

Издание Lawless Republic поделилось мнением о российском баскетболисте «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине, который завершил своё выступление в Летней лиге НБА.

«Бруклин» выбрал его под восьмым номером на драфте. Представьте себе удивление баскетбольного мира, когда его новая роль игрока без мяча оказалась фатальной для его навыков плеймейкера. В своём последнем матче Дёмин допустил шесть потерь, что превысило его результат в Летней лиге по количеству результативных передач, которых оказалось четыре.

Непривычно его видеть в новой роли? Наверное. Приспосабливается ли он к игре в НБА? Определённо. Сбивает с толку во всех смыслах? Безусловно», — говорится в материале Lawless Republic.