Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деррик Роуз прошёл блиц-опрос на тему того, насколько хорошо знает культуру афроамериканцев.
— Насколько, ты считаешь себя чернокожим по шкале от 1 до 10?
— 10.
— 10? Мы разберёмся с этим сегодня, у меня куча вопросов. Если ты ответишь хотя бы на один из них неправильно, то я аннулирую твой ответ. Ты готов?
— Чёрт, я думал, это обычное интервью.
— Так и есть.
— Ладно, погнали.
— Назови своё любимое блюдо.
— Сэндвич с кетчупом.
— О-о-о! Это определённо в тренде. Какой ликёр любят все чернокожие?
— «Хеннесси».
— Это твоё любимое блюдо?
— Нет! Это не моё любимое блюдо.
— А что ты предпочитаешь?
— Я не пью.
— Убедительный и отличный ответ. Назови трёх любимых чернокожих людей.
— Это три моих брата — Уэйн, Макгрэйди и Реджи Миллер.
— Как чернокожие девушки чешут затылок?
— Они гладят друг друга.
— Если ты на пикнике, то чем занимаешься?
— Пикником.
— У тебя хорошо получается.
— Я порядочный.
— И как начинался комендантский час в твой молодости?
— Включались уличные фонари, — приводит слова Роуза портал Fadeaway World.