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Деррик Роуз прошёл блиц-опрос на тему того, насколько он чернокожий

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деррик Роуз прошёл блиц-опрос на тему того, насколько хорошо знает культуру афроамериканцев.

— Насколько, ты считаешь себя чернокожим по шкале от 1 до 10?

— 10.

— 10? Мы разберёмся с этим сегодня, у меня куча вопросов. Если ты ответишь хотя бы на один из них неправильно, то я аннулирую твой ответ. Ты готов?

— Чёрт, я думал, это обычное интервью.

— Так и есть.

— Ладно, погнали.

— Назови своё любимое блюдо.

— Сэндвич с кетчупом.

— О-о-о! Это определённо в тренде. Какой ликёр любят все чернокожие?

— «Хеннесси».

— Это твоё любимое блюдо?

— Нет! Это не моё любимое блюдо.

— А что ты предпочитаешь?

— Я не пью.

— Убедительный и отличный ответ. Назови трёх любимых чернокожих людей.

— Это три моих брата — Уэйн, Макгрэйди и Реджи Миллер.

— Как чернокожие девушки чешут затылок?

— Они гладят друг друга.

— Если ты на пикнике, то чем занимаешься?

— Пикником.

— У тебя хорошо получается.

— Я порядочный.

— И как начинался комендантский час в твой молодости?

— Включались уличные фонари, — приводит слова Роуза портал Fadeaway World.