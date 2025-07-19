Легендарный Шакил О'Нил назвал топ-5 лучших игроков НБА в данный момент

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил составил топ-5 лучших игроков североамериканской лиги в настоящий момент.

«Стефен Карри, Шей [Гилджес-Александер]. Тот парень J-Dub (это прозвище игрока «Оклахома-Сити Тандер» Джейлена Уильямса. — Прим. «Чемпионата»). На четвёртом месте Никола Йокич, а на пятом всё ещё остаётся Яннис Адетокунбо», — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.

Напомним, Стефен Карри с 2009 года бессменно выступает за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого четырежды становился чемпионом НБА. Шей пришёл в лигу в 2018 году, а с 2019-го он играет за «Оклахому». В минувшем сезоне Гилджес-Александер вместе с Джейленом Уильямсом завоевал Кубок Ларри О'Брайена.

Йокич с 2015 года играет за «Денвер Наггетс». Будучи членом команды, он стал чемпионом НБА (2023) и трижды был признан MVP регулярного сезона (2021, 2022, 2024). Адетокунбо также бессменно выступает за «Милуоки Бакс» с 2013 года. В составе этого клуба греческий атлет завоевал кубок Ларри О'Брайена в 2021 году.