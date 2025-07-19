Гомельский: МОК в годы президентства господина Баха полностью себя дискредитировал

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о Международном олимпийском комитете (МОК), почеркнув, что данная организация стала больше зависеть от политической конъюнктуры, чем себя дискредитировала.

«Я думаю, что МОК в годы президентства господина Баха себя дискредитировал. Мало того что МОК постепенно превратился в инструмент зарабатывания денег, что началось ещё при Самаранче, но также стал полностью зависим от политической конъюнктуры.

И то и другое противоречит принципам, прописанным ещё основателем МОК бароном де Кубертеном», — написал Гомельский на своём официальном сайте.