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Гомельский: МОК в годы президентства господина Баха полностью себя дискредитировал

Гомельский: МОК в годы президентства господина Баха полностью себя дискредитировал
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о Международном олимпийском комитете (МОК), почеркнув, что данная организация стала больше зависеть от политической конъюнктуры, чем себя дискредитировала.

«Я думаю, что МОК в годы президентства господина Баха себя дискредитировал. Мало того что МОК постепенно превратился в инструмент зарабатывания денег, что началось ещё при Самаранче, но также стал полностью зависим от политической конъюнктуры.

И то и другое противоречит принципам, прописанным ещё основателем МОК бароном де Кубертеном», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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