В высшей лиге чемпионата Бразилии впервые в истории главным тренером назначили женщину

31-летняя Елена Тодорович стала первой в истории женщиной, которая возглавит мужскую профессиональную команду на посту главного тренера в высшем дивизионе чемпионата Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Форталеза», в котором она и будет работать.

«Если моё путешествие сможет показать хотя бы одной девушке, что её мечта осуществима, то я уже одержала победу», – приводит слова Тодорович пресс-служба команды.

Сообщается, что Елена имеет гражданство Сербии и Австралии, а до назначения на должность главного тренера «Форталезы» она трудилась в турецком «Фенербахче» и сборной Греции. Тодорович имеет опыт работы с Яннисом Адетокунбо, Патриком Миллзом, Джошем Гидди и Ником Калатесом. Отмечается, что 31-летний специалист также занимала руководящую должность в Совете главных тренеров Евролиги.