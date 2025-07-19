Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В высшей лиге чемпионата Бразилии впервые в истории главным тренером назначили женщину

В высшей лиге чемпионата Бразилии впервые в истории главным тренером назначили женщину
Аудио-версия:
Комментарии

31-летняя Елена Тодорович стала первой в истории женщиной, которая возглавит мужскую профессиональную команду на посту главного тренера в высшем дивизионе чемпионата Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Форталеза», в котором она и будет работать.

«Если моё путешествие сможет показать хотя бы одной девушке, что её мечта осуществима, то я уже одержала победу», – приводит слова Тодорович пресс-служба команды.

Сообщается, что Елена имеет гражданство Сербии и Австралии, а до назначения на должность главного тренера «Форталезы» она трудилась в турецком «Фенербахче» и сборной Греции. Тодорович имеет опыт работы с Яннисом Адетокунбо, Патриком Миллзом, Джошем Гидди и Ником Калатесом. Отмечается, что 31-летний специалист также занимала руководящую должность в Совете главных тренеров Евролиги.

Материалы по теме
Гомельский: МОК в годы президентства господина Баха полностью себя дискредитировал
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android