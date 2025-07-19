Чемпион НБА: выбираю Карри вместо Мэджика Джонсона

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг сравнил звёздного разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и легенду «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона.

«Я выбираю Стефа вместо Мэджика Джонсона. Я понимаю, что Мэджик вместе с Ларри Бёрдом буквально спасли НБА — это заслуживает огромного уважения. Мэджик первым сделал позицию большого разыгрывающего по-настоящему стильной и востребованной. Но Стеф изменил игру для всех», — сказал Тиг в эфире Bleacher Report.

За «Лос-Анджелес» Мэджик выступал с 1979 по 1991 год, а также в сезоне-1996. Помимо пяти чемпионских титулов, в его активе три награды самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP), а также три MVP финальной серии НБА.