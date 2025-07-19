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Шакил О'Нил рассказал, в чём нужно усиление «Лос-Анджелес Лейкерс»

Шакил О'Нил рассказал, в чём нужно усиление «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» необходимо усиление в бросковой составляющей.

«У них теперь есть настоящий игрок, два первоклассных игрока. Но меня всё ещё беспокоит бросковая составляющая. Сейчас это лига трёхочковых. Не тех, кто умеет бросать, а тех, кто действительно бросает. Парней, которые гарантированно бросают, вроде Джей Джей Реддика.

Он был настоящим снайпером. У них есть разыгрывающий защитник, есть аутгард, есть полноценный центровой. Теперь их шансы гораздо выше», — приводит слова Шакила О'Нила Lakers Nation.

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